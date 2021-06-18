Star TV'de İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programının konuklarından biri olan Orhan Ölmez'in hayatı merak konusu oldu. Orhan Ölmez kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

ORHAN ÖLMEZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, aranjör ve sunucu olan Orhan Ölmez, 1 Mayıs 1978 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğunu babasının memuriyetinden dolayı Anadolu'nun farklı yerlerinde geçiren Ölmez, babasının vefatının ardından annesi ve kardeşi ile birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçesine yerleşti.

1995 – 2000 yılları arasında “Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı”nda eğitim gören Orhan Ölmez, üniversite sonrasında, “TRT İzmir Radyosu, Türk Halk Müziği Korosu” nda bağlama sanatçısı olarak görev aldı.

Çeşitli enstrümanları çalma yeteneğine sahip olan Orhan Ölmez, 2003 yılında “Su Misali” adını verdiği ilk albümüyle önemli bir çıkış yapmıştır. Ardından Her Şeyin Farkındayım, Damla Damla, Orhan Ölmez, Doya Doya, Aldırma ve Merdo gibi birçok albüm çıkarmıştır.

2006 yılında “Kral TV Video Müzik Ödülleri”nde “En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçı” ödülüne layık görülen Ölmez, Cengiz Kurtoğlu başta olmak üzere Nuray Haftaş, Özcan Deniz ve Alişan gibi birçok sanatçıya söz ve beste vermiştir.

EVLİ Mİ?

Bir dönem Hadise ile aşk iddialarıyla gündemde yer edinen 43 yaşındaki ünlü şarkıcı henüz evli değil. Hayatında birinin olup olmadığı tam bilinmemektedir.

ŞARKILARI NELER?

Albümleri:

Su Misali (2003)

Her Şeyin Farkındayım (2005)

Damla Damla (2008)

Orhan Ölmez (2011)

Orhan Ölmez 2+20 (2012)

Türkü (2014)

Ya Olmasaydın (2015)

Adam ve Kadın (2016)

Senin Gecen Güne benzer (2017)

İçerdeyim (2017)

Yar Ağladı Ben Ağladım (2017)

Doya Doya (2017)

Gel Ne Olur (2018)

Aldırma (2018)

Sessiz Sessiz (2019)

Merdo (2019)