Orji Kalu Okagbue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orji Kalu Okagbue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orji Kalu Okagbue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orji Kalu Okagbue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orji Kalu Okagbue 9 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orji Kalu Okagbue Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orji Kalu Okagbue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Orji Kalu Okagbue'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Orji Kalu Okagbue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orji Kalu Okagbue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Orji Kalu Okagbue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orji Kalu Okagbue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Enugu Rangers

31 Ağustos 2017 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2018 yılında Mouloudia

1 Temmuz 2019 yılında Rivers United

1 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında FC Heartland

31 Mart 2022 yılında Akwa United

7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars

Orji Kalu Okagbue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orji Kalu Okagbue şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.