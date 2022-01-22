Orjinalinden çok daha iyi! Enis Arıkan ile Selin Şekerci'nin viral olan Hadise videosu herkesi güldürdü

Uzun bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile herkesi imrendiren bir aşk yaşayan Hadise, nihayet hayalindeki ilişkiye kavuştu.

Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'ye evlilik teklifi etti. Aşk sarhoşu Hadise bu güzel haberi bir video ile takipçileriyle paylaştı.

HADİSE'NİN YÜZÜĞÜ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Hadise, Dinçerler'e sarıldığı videonun altına "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü. Hadise'nin parmağındaki yüzük ise fiyatıyla dikkat çekti.

ENİS ARIKAN İLE SELİN ŞEKERCİ'NİN VİDEOSU VİRAL OLDU

Çiftin aşık halleri magazin gündemini sallarken, Enis Arıkan ve Selin Şekerci de bu videoya kayıtsız kalamayarak benzer bir video çektiler.

Arıkan ile Şekerci, Hadise ve Dinçerler'in videosunu kendilerine uyarlayarak tiye aldılar. Sempatik oyuncuların videodaki halleri büyük beğeni aldı ve video viral oldu.

"Enis Arıkan ile Selin Şekercinin çektiği video Hadiseninkine bin basar"

Arıkan ile Şekerci,'nin parodi videosu sosyal medya uygulaması twitterda çok sayıda etkileşim alarak viral hale geldi. Bazı kullanıcıların yorumları ise şu şekilde, "selin ve enis'in videosundan çıkamadım", "Enis Arıkan ile Selin Şekercinin çektiği video Hadiseninkine bin basar bu arada", "Enis ve Selin'in videosunu şimdi izledim yeminle sonunda Selin gibi patladım, orjinalinden çok daha iyi ya".