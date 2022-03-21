Orkinos ne demek, TDK'ya göre Orkinos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Orkinos ne demek? Orkinos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi orkinos kelimesi. Peki orkinos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre orkinos nedir, orkinos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORKİNOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Orkinos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Orkinos kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre orkinos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ton balığı

