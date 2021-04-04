Orkun Kökçü'den kötü haber: Maalesef korona testim pozitif çıktı
Milli futbolcu Orkun Kökçü koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kürkçü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" dedi.
Milli takımımızda koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Son olarak A Milli Takım'da forma giyen futbolcu Orkun Kökçü koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Kökçü, "Maalesef corona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.
Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord’da top koşturan milli oyuncu Orkun Kökçü'nün biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...
Orkun Kökçü kimdir, kaç yaşında, nereli?