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  3. Orkun Kökçü'den kötü haber: Maalesef korona testim pozitif çıktı

Orkun Kökçü'den kötü haber: Maalesef korona testim pozitif çıktı

Milli futbolcu Orkun Kökçü koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kürkçü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" dedi.

Orkun Kökçü'den kötü haber: Maalesef korona testim pozitif çıktı

Milli takımımızda koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Son olarak A Milli Takım'da forma giyen futbolcu Orkun Kökçü koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

 Twitter hesabından paylaşım yapan Kökçü, "Maalesef corona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü'den kötü haber: Maalesef korona testim pozitif çıktı

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord’da top koşturan milli oyuncu Orkun Kökçü'nün biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

Orkun Kökçü kimdir, kaç yaşında, nereli?Orkun Kökçü kimdir, kaç yaşında, nereli?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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