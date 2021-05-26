Orman Genel Müdürlüğünün 2 bin 83 işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunun üzerine Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı 2021| Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları 2021 başlıkları internette aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI 2021

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı duyurusu yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere işçi alımı yapılacağı açıklandı. OGM taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapacak.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2021

Toplam 2 bin 83 işçi alımı için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR'un açık iş ilanlarında duyurulacak. Bu ilanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklarla sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

İŞÇİ ALIMINI YAPILACAK İLLER

Orman Genel Müdürlüğünün 2 bin 83 işçi alımına ilişkin ilanı detayları belli oldu. İşte, illerde alınacak olan işçi sayıları tablosu;