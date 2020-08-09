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Orman yangınları bitmek bilmiyor!

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sabah 10.30 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin 9 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Orman yangınları bitmek bilmiyor!

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sabah 10.30 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin 9 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 1000 dönümlük alan zarar görürken ekiplerin alandaki yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bingöl'de takviye ekiplerin de geldiği alana iş makineleri yardımıyla yol şeridi açıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Söndürme çalışmasına katılan itfaiye erlerinden Özkan Uçar, ormanlık alanın engebeli olması nedeniyle araçlarla müdahale etmekte zorlandıklarını belirterek, "Rüzgarın etkisi fazla olduğundan yangın büyüdü. Kaymakamımız ve belediye başkanımız diğer il ve ilçelerden yardım istedi. Kovancılar, Elazığ ve Bingöl'den gelen araçlarla yangına müdahale ettik" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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