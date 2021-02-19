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Ormanda cesedi bulunan operatör 'yasak aşk' kurbanı oldu

Gaziantep'te başı taşla ezilmiş halde bulunan iş makinası operatörü Mesut Oğultekin'in öldürülmesine ilişkin ekiplerin yaptığı araştırmada cinayetin 'yasak aşktan' kaynaklandığını ortaya çıkardı.

Ormanda cesedi bulunan operatör 'yasak aşk' kurbanı oldu

11 Şubat'ta Gaziantep'te Geneyik mahallesi kırsalında başı taşla ezilmiş halde bulunan iş makinası operatörü Mesut Oğultekin'in bulunmasının ardından, ekipler Oğultekin'in arkadaşlarını ve çevresini araştırmaya başladı. Araştırmaların ardından Oğultekin'in evli olan S.Ö. ile ilişkisi bulunduğu anlaşılırken, kaybolmadan önce son olarak S.Ö.'nün eşi A.Ö. ile görüştüğü belirlendi.

YASAK AŞKIN KOCASI İTİRAF ETTİ

A.Ö., ilk ifadesinde Mesut Oğultekin ile arkadaş olduğunu belirterek öldürülmesinde herhangi bir ilgisinin olmadığını söyledi. Ekiplerin araştırmasına devam etmesiyle olay yerinde son olarak A.Ö.'nün telefon sinyalini geldiği tespit edildi. Tespitin ardından A.Ö., Mesut Oğultekin'in eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenince ormanlık alana çağırarak akrabaları ile gittiğini ve yaşanan tartışmanın ardından Oğultekin'i öldürdüğünü itiraf etti.

Ormanda cesedi bulunan operatör 'yasak aşk' kurbanı oldu

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayeti kabul eden A.Ö.'nün anlattıkları ile aralarında abisi ve eşi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Çıkarılan mahkemece A.Ö. ve abisi H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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