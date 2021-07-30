Ormanlık alanlara giriş yasağı gündemde yer alan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ülkemizin dörr bir yanında meydana gelen orman yangınlarının ardından valilikler yeni kararı bildirdi. Vatandaşlar ise " Ormanlara giriş yasak mı, yasaklandı mı? Hangi illerde ormana girmek yasak? " sorularına cevap arıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI, YASAKLANDI MI?

Valilikler tarafından alınan yeni karara göre, bazı illerde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Hafta sonu vatandaşların ormanlık alanlara girmemesi yönünde karar alındı.

HANGİ İLLERDE ORMANA GİRMEK YASAK?

Valilikler tarafından alınan karar yönünde birçok ilde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi. Kocaeli, Balıkesir, İzmir'de bu iller arasında bulunuyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklama ise şu şekilde; "Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı giriş çıkışların yasaklanması kararlaştırılmıştır.

Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara giriş çıkışlar, 6831 Sayılı Yasanın 74. maddesi uyarınca Valilik oluru alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, İzmir'de ormanlara girişlerin Valilikçe yasaklandığı duyurdu.