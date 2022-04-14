Orografya ne demek, TDK'ya göre Orografya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Orografya ne demek? Orografya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi orografya kelimesi. Peki orografya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre orografya nedir, orografya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OROGRAFYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Orografya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Orografya kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre orografya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dağ bilimi

