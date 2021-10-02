Örs ne demek, TDK'ya göre Örs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Örs ne demek? Örs TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi örs kelimesi. Peki örs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre örs nedir, örs kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Örs kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Örs kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ÖRS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Örs kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre örs kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç

- Üzerine çivi çakılacak ayakkabı geçirilen kunduracı gereci



ÖRS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Demir yalım gibi kızarmıştı. Küçücük örsünün üstüne koydu, dövmeye başladı.



ÖRS KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- örs ve çekiç arasında kalmak



ÖRS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- örs kemiği

