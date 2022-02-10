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Orsa Alabanda ne demek, TDK'ya göre Orsa Alabanda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Orsa Alabanda kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Orsa Alabanda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Orsa Alabanda nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Orsa Alabanda kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Orsa Alabanda ne demek, TDK'ya göre Orsa Alabanda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Orsa alabanda ne demek? Orsa alabanda TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi orsa alabanda kelimesi. Peki orsa alabanda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre orsa alabanda nedir, orsa alabanda kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ORSA ALABANDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Orsa alabanda kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre orsa alabanda kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemiyi birdenbire rüzgârın üstüne çevirme

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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