Komün ne demek, TDK'ya göre Komün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akçakavak ne demek, TDK'ya göre Akçakavak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Makferlan ne demek, TDK'ya göre Makferlan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Piri Reis Üniversitesinin gerçekleştirdiği törene katıldıMuayenesiz ilaç yazdırmak istediler, kabul etmeyen aile hekimine saldırdılar!Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri hastaneye kaldırıldı!Enis Arıkan bir fotoğraf paylaştı! Takipçileri ikiye bölündüOrsa Boca ne demek, TDK'ya göre Orsa Boca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Makine Bakım Yardımcı Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıKozmetik Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Orsa Boca ne demek, TDK'ya göre Orsa Boca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Orsa Boca ne demek, TDK'ya göre Orsa Boca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Orsa Boca kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Orsa Boca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Orsa Boca nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Orsa Boca kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Orsa Boca ne demek, TDK'ya göre Orsa Boca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Orsa boca ne demek? Orsa boca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi orsa boca kelimesi. Peki orsa boca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre orsa boca nedir, orsa boca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ORSA BOCA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Orsa boca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre orsa boca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geminin bazen rüzgâr yönüne yaklaşarak, bazen ondan uzaklaşarak yol alması
- Bata çıka, iyi kötü

ORSA BOCA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sonra orsa boca tekrar salıncağa doğru yollandı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT