Orsa Boca ne demek, TDK'ya göre Orsa Boca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Orsa boca ne demek? Orsa boca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi orsa boca kelimesi. Peki orsa boca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre orsa boca nedir, orsa boca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORSA BOCA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Orsa boca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre orsa boca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geminin bazen rüzgâr yönüne yaklaşarak, bazen ondan uzaklaşarak yol alması

- Bata çıka, iyi kötü



ORSA BOCA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sonra orsa boca tekrar salıncağa doğru yollandı.

