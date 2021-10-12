Orta Kulak Boşluğu ne demek, TDK'ya göre Orta Kulak Boşluğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Orta kulak boşluğu ne demek? Orta kulak boşluğu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi orta kulak boşluğu kelimesi. Peki orta kulak boşluğu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre orta kulak boşluğu nedir, orta kulak boşluğu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORTA KULAK BOŞLUĞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Orta kulak boşluğu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre orta kulak boşluğu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dış kulakla iç kulak arasındaki boşluk

