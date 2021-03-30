Ortacı/Ayakçı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ortacı/Ayakçı Maaşları, İş İlanları

Ortacı/Ayakçı görev tanımı nedir, ne iş yapar? Ortacı/Ayakçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ortacı/Ayakçı konfeksiyon makinacıları arası birbirlerine işleri taşıyan, çıkan işleri yerlerine yerleştiren kişidir.

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ortacı/Ayakçı Maaşları

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Ortacı/Ayakçı (Tekstil) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ortacı/Ayakçı (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ortacı/Ayakçı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Ortacı/Ayakçı (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinacılar arası işleri taşımak,

b) Makinacılardan çıkan işleri ilgili yerlere taşımak,

c) Son ürünleri ilgili yerlere istiflemek,

d) Makinacılara iplik ve benzeri malzemeleri taşımak,

e) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar meslek alt ana grubundadır.

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır.

Türk Meslekler sözlüğünde Ortacı/Ayakçı (Tekstil) mesleğinin meslek kodu 9329.46 olarak belirlenmiştir

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