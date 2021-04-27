Ortadan kaybolmuştu! Filozof Atakan kariyer tercihini değiştirdi

Konuşmaları ve okuduğu kitaplarla kısa sürede üne sahip olana "Filozof Atakan" lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'ne konuşan Filozof Atakan hayatında her şeyin değiştiğini belirterek, "O zamandan bu yana yapmak istediğim her şey değişti. Mesela artık psikolog olmak istemiyorum. Psikolojiyle hobi olarak yine ilgilenebilirim. Fakat sayısal bir alan ya da tarih alanında kariyer yapmak isteyebilirim. Tarih, sonu gelmez bir alan. Özellikle Türk Tarihi'ni anlatmayı isteyebilirim" dedi.

"MİTOLOJİ, TARİH GİBİ ALANLARDA DA BİRÇOK ŞEY OKUDUM"

Pandemi sürecinde çok eğlendiğini, kitap okuduğunu ve online derslere katılıp kendini geliştirdiğini söyleyen Atakan, "Felsefe çok derin bir alan. Ne kadar ilgi çekici olsa da sayısalda da birçok şey yapılabileceğini gördüm ve aynı zamanda mitoloji, tarih gibi alanlarda da birçok şey okudum." ifadelerini kullandı.

Kendisine en yakın arkadaşı ile ilgili soru yöneltilen Filozof Atakan, "En yakın arkadaşımın adını vermek istemiyorum. Ama onunla iyi anlaşıyoruz, oyun oynuyoruz, kitap okuyoruz. O yüzden en yakın arkadaşım. Dediklerime tamamen katılmasını tercih etmem ama beni anladığını düşünüyorum." diye konuştu.

"İHTİYAÇLARIN EN BAŞINDA BENİM İÇİN İSLAM GELİYOR"

"Bir insanın sahip olabileceği en güzel şey ne sence?" sorusuna Atakan, "Hayatına devam ederken insanın çok fazla şeye ihtiyacı olur. Fakat bu ihtiyaçların en başında benim için İslam geliyor. Benim için en azından öyle. Tabii ki diğer insanlarda farklı olabilir. İkincisi ise okumak, öğrenmek ve araştırmak. Bir diğeri, sosyalleşmek, dolaşmak ve görmek. Aile ve akrabalık değerleri de çok önemli tabii ki." dedi.