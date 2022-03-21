Ortak Tümleç ne demek, TDK'ya göre Ortak Tümleç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ortak tümleç ne demek? Ortak tümleç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ortak tümleç kelimesi. Peki ortak tümleç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ortak tümleç nedir, ortak tümleç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORTAK TÜMLEÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ortak tümleç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ortak tümleç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birden çok yükleme bağlı olan zarf tümleci, nesne veya dolaylı tümleç

