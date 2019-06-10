Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama geldi!

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım şöyle konuştu:

''Gayet güzel İsmail Küçükkaya da başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri bu konuda çok açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti.

BİNALİ YILDIRIM: "İZLANDA'YA GİTMEK İSTERİM"

Gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yöntemler uyguluyorlar. Onların yaptığı bu hareket millilerimizi daha da motive edecek hırslandıracak çok daha güzel bir başarıyı burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Eğer bir yolunu bulursam gitmek isterim.''