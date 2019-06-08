Ortak yayını yönetmek için Binali Yıldırım'ın istediği Uğur Dündar, tehdit edildiğini açıkladı!

Cumhur İttifakı İBB adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yapacakları canlı yayını yönetmesi için Uğur Dündar'ı önermişti. Uğur Dündar "Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor, hatta tehdit eden bile çıkıyor" açıklamasında bulundu.

Dündar Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Dünden beri öyle şeyler yazılıyor ki! Komplolar, tuzaklar, tezgâhlar, kumpaslardan söz ediliyor. Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor hatta tehdit eden bile çıkıyor! Bunları yazıp çizenler sanırım benim Türkiye'nin en kıdemli Tv'cisi olduğumu,50 yıldır bu işi yaptığımı unutuyor!"

Dündar moderatör olmasını istemeyenlere yanıtını ise "Meslekte ilk günden bu yana dürüst, ilkeli,güvenilir olmaya çalıştım. Babamın şerefli soyadını evlâtlarıma tertemiz bırakmak için yaşadım. Haksızlıklara,iftiralara uğradım yılmadım. Hakikatin mutlaka hedefine ulaşacağına inandım. 50'nci yılımda bağımsızlık ve güven ödülü aldım." sözleri ile verdi.

Gazeteci Nedim Şener de Uğur Dündar'a yönelik tehditlere sosyal medyadan "Türkiye’de 50 yıl televizyonculukta güven abidesi olarak görev yapmış @ugurdundarsozcu ‘a bu satırları yazdıracak, yalansız, iftirasız yaşayamayan, M.İnce’nin deyimiyle ‘ŞİZOFREN’ bir kitle var maalesef" sözleri ile tepki gösterdi.

Binali Yıldırım'a canlı yayında yaptığı ortak yayın teklifi ile bugüne gelinmesini sağlayan Habertürk sunucusu Didem Arslan ise Dündar'a "Demokrasimize büyük katkısı olacağına inandığım iki değerli adayın @BY ve @ekrem_imamoglu ‘nun buluşmasına vesile olmak da güzel. Sayın Binali Yıldırım, Sayın @ugurdundarsozcu’nün moderatörlüğünü istemişse bence sorun yok, önemli olan bu yayının yapılması." sözleri ile destek verdi.

Usta televizyoncu bu açıklaması sonrası Didem Arslan'a "Üzerinde emeğimin olmasından gurur duyduğum değerli meslektaşım, başarılı yayıncı @arslandidem 'a çok teşekkür ediyor, onun da böyle bir yayını ustalıkla götüreceğinden hiç kuşku duymadığımı gönülden ifade ediyorum." sözleri ile teşekkür etti.