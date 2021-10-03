Ortalık bir anda karıştı! Ambulansta hayatını kaybetti, hastanede hayata döndü

Olay, dün 2 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde meydan geldi. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7514 Sokak’ta gerçekleşen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre, çocuklarının kavgası sebebiyle S.Z. ile Demet Kaçan arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüynce iki ailenin diğer fertleri de olaya dahil oldu. Tartışma esnasında S.Z.’nin eşi K.Z., evin balkonuna çıktı ve pompalı tüfek ile ateş açtı. Olayda 29 yaşındaki Demet Kaçan ile Serdar Kaçan (35), Gamze Kaçan (32) ve Niyazi Gümüşsoy vücutlarına isabet eden saçmalarla, K.Z. ve Şahin Kaçan (31) ise darp sonucu yaralandı.

DOKTORLARIN YOĞUN ÇABASIYLA YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Yaşanan olay nedeniyle yapılan İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Demet Kaçan ile Şahin Kaçan, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye giderken kalbi duran ve öldüğü öne sürülen Kaçan’ın, hastanede doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürüldüğü belirtildi. Kaçan’ın cihaza bağlandığı aktarıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, suç aleti ile birlikte gözaltına alınan K.Z. ve kardeşi İ.Z, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıktı. İki ailenin arasında husumet olduğu, zaman zaman taraflar arasında tartışmalar ve kavgalar yaşandığı öğrenildi.