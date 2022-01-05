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  3. Ortalık bir anda karıştı! Öğrenciler arasında çıkan kavgaya, veliler de karıştı

Ortalık bir anda karıştı! Öğrenciler arasında çıkan kavgaya, veliler de karıştı

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir okulda meydana geldi. Öğrenciler arasında kavga çıktı. Olay büyüyünce kavgaya velilerde karıştı. Yaşanan arbedede 3 öğrenci yaralandı.

Ortalık bir anda karıştı! Öğrenciler arasında çıkan kavgaya, veliler de karıştı

Olay, bugün Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Bir süre önce kavga eden öğrenciler teneffüste oldukları sırada henüz bilinmeyen bir sebeple tekrar kavga etti. O esnada okulda bulunan öğrenci velileri de kavgaya karıştı.

3 ÖĞRENCİ YARALANDI

Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavgada tekme ve yumruklar konuştu. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci yaralandı.

KAVGAYA KARIŞLANLAR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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