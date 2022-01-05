Ortalık bir anda karıştı! Öğrenciler arasında çıkan kavgaya, veliler de karıştı
Olay, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir okulda meydana geldi. Öğrenciler arasında kavga çıktı. Olay büyüyünce kavgaya velilerde karıştı. Yaşanan arbedede 3 öğrenci yaralandı.
Olay, bugün Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Bir süre önce kavga eden öğrenciler teneffüste oldukları sırada henüz bilinmeyen bir sebeple tekrar kavga etti. O esnada okulda bulunan öğrenci velileri de kavgaya karıştı.
3 ÖĞRENCİ YARALANDI
Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavgada tekme ve yumruklar konuştu. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci yaralandı.
KAVGAYA KARIŞLANLAR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.