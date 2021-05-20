Ortalık bir anda karıştı! Rize halkından Akşener'e tepki

Rize'ye ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan gerginlik nedeniyle partililer ve esnaf arasında arbede yaşandı. Akşener ortamın gerilmesi üzerine esnaf ziyaretlerini iptal etmek zorunda kaldı.

TRABZON'DA HORON, RİZE'DE TEPKİ

Saat 11.00 sıralarında uçakla Trabzon Havalimanı’na gelen Akşener, horon gösterileriyle karşılanmasının ardından karayoluyla Rize'ye geçerek İkizdere'de esnaf ziyaretlerinde bulunmak istedi. İl sınırına geldiğinde partilileri ile karşılaşan Akşener, İkizdere ilçesine geçti. Rize'nin İkizdere ilçesinde vatandaşların tepkisiyle karşılaşan Akşener ilçe merkezinden ayrıldı.

AKŞENER'E PKK İLE İŞBİRLİĞİ TEPKİSİ

Akşener'e tepki gösteren bir kadın "PKK'yla işbirliği yapıyorsunuz, burada ne işiniz var sizin?" diye sordu. Tepkili kadın gelen tepki üzerine "PKK ile işbirliği yapmıyor mu bu, CHP'yle iş birliği yapmıyor mu bu? Açıklama yapar mısınız?" diyerek sorularını yineledi. Kendisine tepki gösteren kadına Akşener'in yanıtı "Yapmıyorum kardeşim, bak ezan okunuyor. Nasıl bir iftira? Sizi Allah'a havale ediyorum..." oldu.

Gerginlik polisin araya girmesiyle sonlanırken, Akşener tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı. Akşener, taş ocağına karşı çıkan Cevizlik ve Gürdere köyü halkı ile görüşmek üzere alana gitti.