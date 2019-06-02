Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Yenişehir'de gerçekleşti. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Ekinciler Caddesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı önlemek için çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

BÖLGEYE TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı caddedeki kavgaya karışanları ayırırken polis ekipleri güçlük çekti. Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Kavga ekiplerin çabasıyla sona erdirildi.

Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.