Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? Ortaokul sınav tarihleri belli oldu mu?

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ilk dönemi online ders alarak tamamladı. Pandemi sürecinde tedbir amacıyla uzaktan eğitim şeklinde görülen derslerin sınavları için MEB'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada ilkokul öğrencileri hariç, ortaokul ve lise öğrencileri sınavlarını yüz yüze yapacak. Ortaokul sınavları ne zaman? İşte detaylar...

ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Ortaokul sınavları için herhangi bir iptal ve ya erteleme söz konusu değil. Ortaokul öğrencileri tek bir dersten yüz yüze sınava girecek.

ORTAOKUL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüz yüze sınavlar 4-22 Ocak tarihleri arasında okullarda yapılacak. Telafi öğrencileri de 4-22 Ocak tarihleri arasında sınava girecek. Hafta sonu cumartesi günleri de sınav yapılabilecek. Öğrenciler yüz yüze yapılacak sınavlarda sınava kadar işlenen tüm konulardan sorumlu olacak. Sınavın içeriğini MEB değil, her okul kendi belirleyecek. Sınav tarihlerine okullardaki sınıf ya da alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek.

Ortaokul ve lise öğrencilerine her bir sınav için 40 dakika süre verilecek. Sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ NASIL SINAVA GİRECEK?

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait yazılı uygulama puanlamaları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme işlemi gerçekleştirilecek. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB, ikinci dönemin 15 Şubat 2021'de başlayacağını duyurdu. Öğrenciler karnelerini 25 Ocak 2021'de alacak. Nisan ayında yapılacak ara tatilin de eklenmesiyle yarıyıl tatili 3 hafta olacak.