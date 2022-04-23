Örtbas ne demek, TDK'ya göre Örtbas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Örtbas ne demek? Örtbas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi örtbas kelimesi. Peki örtbas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre örtbas nedir, örtbas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖRTBAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Örtbas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre örtbas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Bir durumun, bir olayın duyulmamasını, yayılmamasını sağlayan önlemler almak` anlamındaki örtbas etmek ve `bir durum, bir olay duyulmamak, yayılmamak` anlamındaki örtbas olmak deyimlerinde geçer



ÖRTBAS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onlar da rezaleti örtbas etmek için kızı Bursa'ya kaçırdılar.

- Her türlü ayıbın örtbas olacağını sandığı bir uzak diyara alıp götürmüştür.

