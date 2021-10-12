Ortodoks ne demek, TDK'ya göre Ortodoks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ortodoks ne demek? Ortodoks TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ortodoks kelimesi. Peki Ortodoks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ortodoks nedir, Ortodoks kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORTODOKS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ortodoks kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ortodoks kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Ortodoks kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hristiyan mezheplerinden biri

- Bu mezhebe bağlı olan kimse

- Dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan

