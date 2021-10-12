Ortodonti ne demek, TDK'ya göre Ortodonti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ortodonti ne demek? Ortodonti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ortodonti kelimesi. Peki ortodonti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ortodonti nedir, ortodonti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORTODONTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ortodonti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ortodonti kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ortodonti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diş hekimliğinin, dişleri çenelerin üzerine estetik ve görev bakımlarından düzenli bir biçimde yerleştirmekle uğraşan kolu

