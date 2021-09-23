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Ortopedist ne demek, TDK'ya göre Ortopedist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ortopedist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ortopedist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ortopedist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ortopedist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ortopedist ne demek, TDK'ya göre Ortopedist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ortopedist ne demek? Ortopedist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ortopedist kelimesi. Peki ortopedist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ortopedist nedir, ortopedist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ortopedist kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ortopedist kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

ORTOPEDİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ortopedist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ortopedist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ortopedist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ortopedi uzmanı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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