Ortoz ne demek, TDK'ya göre Ortoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ortoz ne demek? Ortoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ortoz kelimesi. Peki ortoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ortoz nedir, ortoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORTOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ortoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ortoz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ortoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ortoklaz

