Çin,den ABD ürünlerine gümrük vergisi muafiyetiZehirlendiği iddia edilen Navalnıy, iyileşme sürecindeÇukur yeni bölüm fragmanı | 4.Sezon 3. Bölüm Fragman | Çukur 95. bölüm izleKatar: İsrail ile normalleşme görüşmelerine katılmayacağızBatman'da fıstık hasadı başladıMısır ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı yükseliyorTarım Bakanı Pakdemirli'den ödeme müjdesi: Hesaplara yatırıldıOruç Reis, aylık bakım ve ikmal için Antalya Limanına demirlediTrabzonspor'da Benik Afobe sesleri!Sancaktepe Belediyesi'nden yolsuzluk hamlesi: 1 tutuklu
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Oruç Reis, aylık bakım ve ikmal için Antalya Limanına demirledi

Oruç Reis, aylık bakım ve ikmal için Antalya Limanına demirledi

Oruç Reis periyodik aylık bakımı ve ikmal için sabah saatlerinde Antalya Limanı'na demirledi. Bakımlarının ardından geminin yeni bir Navtex'le sismik araştırmaya devam edeceği öğrenildi.

Oruç Reis, aylık bakım ve ikmal için Antalya Limanına demirledi

Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından geçen pazar günü bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Antalya Limanı'na demirledi. 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan gemi, her ay düzenli olarak yapılan bakımları ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Burada geminin bakıma alındığı görülürken, güverte kısmında ise mürettebatının birtakım çalışmalar yürüttükleri dikkati çekti. Antalya Limanı tel örgüleri dışından görünen gemi, liman içindeki çalışanlardan da büyük ilgi gördü.

Geminin bakım ve ikmallerini tamamlamasının ardından yeniden bir Navtex yayınlayarak Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT