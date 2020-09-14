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  3. Oruç Reis neden limana döndü? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı

Oruç Reis neden limana döndü? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ara vererek Antalya'ya gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi.

Oruç Reis neden limana döndü? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ara vererek Antalya'ya gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"1 aydır Oruç Reis sismik araştırma yapıyor. Bu rutin bir bakım ve ikmal çalışmasıdır. Navtex'i de o nedenle yayınlamadık. Sismik araştırma ve sondaj yapacağınız bir yer için yayınlanır. Özellikle sismik araştırmalar için Navtex çok önemlidir. Seyrini değiştirmesi gereken gemiler olabilir. Sismik araştırmalar denizin altının adeta fotoğrafını çeker. Bu nedenle bu bölgeden herhangi bir geminin geçmemesi lazım. Bir tatbikat olduğunda da 6 mil hiçbir geminin yaklaşmaması gerekiyor.

Gemi bakıma çekildiğinde Navtex yayınlamanın anlamı yok. Yeni bölgeye geçeceği zaman Navtex yayınlanır. Bunu geri adım olarak yorumlamak doğru değil. Meis'e gelen Cumhurbaşkanı geri adım olarak algılamış. CHP de, geri adım olarak yorumlamış. Keşke bir sorsaydı, izah etseydi bakanlığımız."

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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