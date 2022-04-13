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Oruç tutarken diş çektirmek orucu bozar mı?

Vatandaşlardan gelen soruları Diyanet İşleri Başkanlığı cevaplıyor, diş çektirmek orucu bozar mı? diş tedavisi orucu bozar mı? bu konuda açıklama geldi. İşte, detaylar

Oruç tutarken diş çektirmek orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Diş çektirmek orucu bozar mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, Diş çektirmek orucu bozar mı? 

Oruç tutarken diş çektirmek orucu bozar mı?Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı? Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz.

 

Oruç tutarken diş çektirmek orucu bozar mı?

Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar.

Oruç tutarken diş çektirmek orucu bozar mı?

Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

 

Oruç tutarken diş çektirmek orucu bozar mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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