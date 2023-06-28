Örümcek Adam'da kurban pazarlığı yaptı

Adana'da örümcek adam kostümünü adeta üzerinden çıkartmayan Can Şaşkın, kurban pazarına giderek pazarlık yapıp koyununu satın aldı.

YAYINLAMA
Google News
Örümcek Adam'da kurban pazarlığı yaptı

Adana'da örümcek adam kostümünü adeta üzerinden çıkartmayan Can Şaşkın, kurban pazarına giderek pazarlık yapıp koyununu satın aldı.

Örümcek Adam'da kurban pazarlığı yaptı

Adanalı Can Şaşkın, hayranı olduğu örümcek adamın kostümünü uzun zamandır adeta üzerinden çıkartmıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine dahi örümcek adam kostümüyle giden Şaşkın, sabah merkez Yüreğir ilçesinde bulunan kurban pazarına örümcek adam kostümüyle gitti.

Örümcek Adam'da kurban pazarlığı yaptı

Koyunların arasına girdi

Burada koyunların arasına giren Şaşkın, beğendiği koyunu seçti, daha sonra da koyuncu ile pazarlığa tutuştu.

Örümcek Adam'da kurban pazarlığı yaptı

Kurban Bayramı mesajı verdi

Renkli anların yaşandığı koyun pazarında şaşkın bakışlar arasında pazarlığı yapan Şaşkın, koyununu satın aldı. Daha sonra konuşan Can Şaşkın, "Dini görevimizi yerine getirdik. Tüm Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kurbanlarımızı paylaşalım, aç olan kalmasın. Mangallar yansın" ifadelerini kullandı.

Örümcek Adam'da kurban pazarlığı yaptı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kurban Bayramı başladı! Acemi kasaplar hastanelerde!
Kurban Bayramı başladı! Acemi kasaplar hastanelerde!
Muğla'da polis dehşeti! Avukatı hastanelik etti!
Muğla'da polis dehşeti! Avukatı hastanelik etti!
İstanbul'un ortasındaki yayla görenleri hayrete düşürdü!
İstanbul'un ortasındaki yayla görenleri hayrete düşürdü!
Adıyaman'da insanlık dışı görüntü! Köpeği aracın arkasına bağlayarak sürüklediler
Adıyaman'da insanlık dışı görüntü! Köpeği aracın arkasına bağlayarak sürüklediler
Son Haberler
Örümcek Adam'da kurban pazarlığı yaptı
Örümcek Adam'da kurban pazarlığı yaptı
SSK ve Bağkur'lulara müjde geldi! 7500 TL maaş alanlar dikkat: Maaşlar o rakamı aşacak
SSK ve Bağkur'lulara müjde geldi! 7500 TL maaş alanlar dikkat: Maaşlar o rakamı aşacak
Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı Namazını kıldı! Dünyanın dört bir yanından Bayram manzaraları!
Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı Namazını kıldı! Dünyanın dört bir yanından Bayram manzaraları!
Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar'! 'Kederli geçen ikinci bayram'
Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar'! 'Kederli geçen ikinci bayram'
Berber cinayetini çevre esnaf anlattı!
Berber cinayetini çevre esnaf anlattı!
Kurban Bayramı'nın vazgeçilimezi! Dana kaçtı sahibi kovaladı!
Kurban Bayramı'nın vazgeçilimezi! Dana kaçtı sahibi kovaladı!
Çok Okunanlar
Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı Namazını kıldı! Dünyanın dört bir yanından Bayram manzaraları!
Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı Namazını kıldı! Dünyanın dört bir yanından Bayram manzaraları!
Liderlerin Bayram programı belli oldu İşte programlar!
Liderlerin Bayram programı belli oldu İşte programlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar'! 'Kederli geçen ikinci bayram'
Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar'! 'Kederli geçen ikinci bayram'
Irak’ta kanamalı ateş vakası onlarca can aldı! Yetkililer uyardı!
Irak’ta kanamalı ateş vakası onlarca can aldı! Yetkililer uyardı!
TOGG şehit çocuğu için sünnet arabası oldu! "Bir Kahramanın Oğluyum!"
TOGG şehit çocuğu için sünnet arabası oldu! "Bir Kahramanın Oğluyum!"
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!