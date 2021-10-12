Örümceksi Ben ne demek, TDK'ya göre Örümceksi Ben kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Örümceksi ben ne demek? Örümceksi ben TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi örümceksi ben kelimesi. Peki örümceksi ben ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre örümceksi ben nedir, örümceksi ben kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÖRÜMCEKSİ BEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Örümceksi ben kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre örümceksi ben kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sirozun yol açtığı, yüzde ve gövdede görülen kırmızımsı, örümcek biçiminde damar genişlemesi

