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Oruz isminin anlamı nedir, Oruz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Oruz isminin anlamı; düşünce demektir. Eş anlamlısı Orus'tur. Bu içeriğimizde Oruz isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Oruz isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Oruz isminin anlamı nedir, Oruz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Oruz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Oruz ismi ne demek, Oruz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Oruz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Oruz İsminin anlamı nedir? TDK Oruz anlamı:

TDK sözlüğünde Oruz isminin anlamı tanımlanmamıştır. 

Oruz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Oruz ismi Kuranda geçmemektedir.

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Oruz isminin kökeni:

Oruz ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Oruz ismini kullanan sadece 1 kişi bulunmaktadır.

Oruz isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Oruz isminin rengi:

Bronz

Oruz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Oruz isminin Harf Analizi Nedir ?

Oruz ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

O : Sağduyulu, utangaç

R : Akıllı, lider, sert

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Oruz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Oruz ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

O : 18

R : 21

U : 25

Z : 29

= 93 Oruz İsminin Numeroloji Toplamı 93’dir.

Oruz ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Oruz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Oruz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

O: 6   R: 9   U: 3   Z: 8 = 26

2 6 = 8 Kader sayısıdır

Oruz isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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