Oryantalist ne demek, TDK'ya göre Oryantalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oryantalist ne demek? Oryantalist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oryantalist kelimesi. Peki oryantalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oryantalist nedir, oryantalist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORYANTALİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oryantalist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Oryantalist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre oryantalist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğu bilimci

