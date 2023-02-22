Osagie Onisodumeya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osagie Onisodumeya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osagie Onisodumeya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Osagie Onisodumeya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Osagie Onisodumeya 20 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Osagie Onisodumeya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Osagie Onisodumeya'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Osagie Onisodumeya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Osagie Onisodumeya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Osagie Onisodumeya şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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