Osahon Osoboh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osahon Osoboh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osahon Osoboh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Osahon Osoboh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Osahon Osoboh {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Osahon Osoboh Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Osahon Osoboh'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Osahon Osoboh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Osahon Osoboh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Osahon Osoboh şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.