Osas Okoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osas Okoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osas Okoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Osas Okoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Osas Okoro 7 Eylül 1990 tarihinde Benin City şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Osadebamwen Moses Frank Okoro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Osas Okoro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osas Okoro, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Osas Okoro'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Osas Okoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Osas Okoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2008 yılında Bayelsa
1 Temmuz 2010 yılında FC Heartland
1 Ocak 2015 yılında Enugu Rangers
1 Mart 2018 yılında Buildcon FC
1 Ekim 2019 yılında Enugu Rangers
1 Kasım 2021 yılında Nasarawa United
1 Temmuz 2022 yılında Bendel Ins.
Osas Okoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Osas Okoro şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Osas Okoro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U23 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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