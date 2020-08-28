Oscar Cabezas, Türkiye'ye geliyor iddialarını yanıtladı!

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui ile anlaşma sağladı. Taraftarın orta saha transferi taleplerine henüz karşılık veremeyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kolombiyalı genç savunma oyuncusu Oscar Cabezas'ın Galatasaray için Türkiye'ye geliyor iddiaları ortaya çıkmıştı.

Cabezas, bu iddialara birinci ağızdan karşılık verdi. Genç oyuncu, yaptığı açıklamada iddiaların sahte bir Instagram hesabından çıktığını gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Cabezas, "Ben şu anda Cali'deyim. Sahte bir Instagram hesabından yapılan paylaşımların tamamı yalan. Türkiye'den beni kimse aramadı. Herhangi bir uçak biletim falan da yok. Kormac Valdebenito'dan başka menajerim yok." diye konuştu.

MENAJERİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Oscar Cabezas'ın menajeri, oyuncunun ülkesinde olduğunu söyledi. İddiaların yalan olduğunu vurgulayarak, "Oscar şu anda Cali'de. Bildiğim kadarıyla Türkiye'ye gitmek için bir bilet falan almadı. Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme falan da yok" ifadelerini kullandı.

Oyuncu için yeni bir takım arayışını sürdürdüklerini söyleyen Valdebenito, "Oscar Cabezas, şu an 23 yaşında. Önünde 15 yıllık daha kariyeri bulunuyor. Bizim şu an için yapmayı plandığımız anlaşma, ekonomik açıdan değil sportif açıdan yeterli olması."