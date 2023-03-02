Oscar Gobern kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Gobern Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Gobern adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Gobern Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Gobern 26 Ocak 1991 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Oscar Lee Gobern şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Gobern Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACHIEVE yapmaktadır. Oscar Gobern, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Oscar Gobern'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Gobern Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Gobern isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Gobern Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Gobern futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Southampton

17 Eylül 2009 yılında MK Dons

17 Ekim 2009 yılında Southampton

1 Temmuz 2011 yılında Huddersfield

23 Ekim 2014 yılında FC Chesterfield

13 Kasım 2014 yılında Huddersfield

6 Ağustos 2015 yılında QPR

1 Eylül 2015 yılında Doncaster Rov.

31 Ekim 2015 yılında QPR

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2016 yılında Mansfield Town

20 Ocak 2017 yılında Ross County

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2017 yılında Yeovil Town

1 Temmuz 2018 yılında Eastleigh

1 Temmuz 2019 yılında Dover Athletic

11 Ağustos 2021 yılında Havant & Water.

Oscar Gobern Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Gobern şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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