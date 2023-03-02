Oscar Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Rivas 27 Mart 2000 tarihinde Albacete şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Óscar Rivas Viondi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Rivas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Oscar Rivas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Rivas'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oscar Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Madrid U17

1 Temmuz 2017 yılında Getafe U19

17 Temmuz 2019 yılında CD Móstoles

1 Temmuz 2021 yılında AD Alcorcón B

1 Ocak 2022 yılında Alcorcón

Oscar Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Rivas şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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