Oscar Siafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Siafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Siafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Siafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Siafa 12 Eylül 1997 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ekvator Ginesi,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Óscar Siafa Etoha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Siafa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alexandre_sportsoccer yapmaktadır. Oscar Siafa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Siafa'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Siafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Siafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Siafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Siafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Móstoles U19

1 Temmuz 2016 yılında CD Móstoles B

1 Temmuz 2018 yılında Elche Ilicitano

1 Ocak 2019 yılında Eldense

1 Temmuz 2019 yılında FC Cartagena B

16 Ocak 2020 yılında Alzira

3 Ekim 2020 yılında Laredo

19 Eylül 2021 yılında Olymp. Volou

5 Ağustos 2022 yılında Niki Volou

Oscar Siafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Siafa şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Siafa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvator Ginesi takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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