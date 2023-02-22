Osimaga Duke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osimaga Duke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osimaga Duke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Osimaga Duke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Osimaga Duke 30 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Osimaga Duke Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Osimaga Duke, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Osimaga Duke'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Osimaga Duke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Osimaga Duke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Lobi Stars
1 Aralık 2022 yılında Akwa United
Osimaga Duke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Osimaga Duke şuan Akwa United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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