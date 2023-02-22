Osimaga Duke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osimaga Duke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Osimaga Duke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Osimaga Duke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.