Osita İchendu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osita İchendu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osita İchendu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Osita İchendu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Osita İchendu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Osita İchendu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Osita İchendu'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Osita İchendu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Osita İchendu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kanemi Warriors
Osita İchendu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Osita İchendu şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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