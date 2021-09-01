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  3. Osman Büyükşen'den şok açıklama: Uğur yaptıysa Uğur, Büşra yaptıysa Büşra idam edilsin, bir tekme de ben vururum!

Osman Büyükşen'den şok açıklama: Uğur yaptıysa Uğur, Büşra yaptıysa Büşra idam edilsin, bir tekme de ben vururum!

Konya'da 3 yıl önce gerçekleşen Büyükşen çifti cinayeti, Müge Anlı'nın yeni sezon programında yeniden ele alındı. Olayın yaşanma şekline ilişkin yansıyanlarda hala soru işaretleri olduğu belirtilen programda, canlı yayına bağlanan Osman Büyükşen'in cümleleri programa damga vurdu! Avukat Rahmi Özkan'la konuştuğu esnada "Bu olaydan Uğur sorumluysa Uğur, Büşra sorumluysa Büşra idam edilsin. Bir tekme de ben vururum" ifadelerini kullandı.

Osman Büyükşen'den şok açıklama: Uğur yaptıysa Uğur, Büşra yaptıysa Büşra idam edilsin, bir tekme de ben vururum!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 30 Ağustos Pazartesi günü programının 14'üncü sezonunun ilk yayınına başladı. Anlı'nın program gündeminde yine Büyükşen ailesinin gizemli cinayetine yer verdi.  1 Eylül 2021 tarihli programda cinayetin detayları ve iddialar devam ediyor. Canlı yayın esnasında bağlantı kurulan Büyükşen çiftinin oğulları Doktor Osman Büyükşen, Avukat Rahmi Özkan'la cinayetin detaylarını konuşurken " özel bir durum oluşturulsun, bu olaydan Uğur sorumluysa Uğur, Büşra sorumluysa Büşra idam edilsin, bir tekme de ben atarım" dedi.

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BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE NE OLMUŞTU?

Konya'nın Karatay ilçesine bulunan İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak katledilmişti. Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtulmuş, çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen ise çözüme kavuşamayan olayın çözümü için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurup, Anlı ve ekibinden konuyu tekrar gündeme getirmelerini istemişti. Bu isteğin üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kurulmuştu.

 

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