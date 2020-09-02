Osman Çilenti kimdir? İki yıldır Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Burçalık (Daralıx) köyünde imamlık yapan Osman Çilenti, koronavirüslü cenazeleri yıkarken koronavirüs kaptığı ve sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki Osman Çilenti kimdir? Nereli? Neden öldü? Osman Çilenti olayı nedir?

OSMAN ÇİLENTİ KİMDİR?

İmam Çilenti, 1976 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Siverek İmam Hatip Lisesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gördü. Diyanet İşlerine bağlı imam olarak görev yaptı.Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Burçalık köyünde iki yıl imam olarak çalıştı. Osman Çilenti evli ve üç çocuk sahibidir. İmam Çilenti, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İmamlık yapan Osman Çilenti'nin, müftülükteki bazı uygulamalara karşı çıktığı için 'ceza olarak' COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin cenazesini yıkamakla görevlendirildiği öne sürüldü. Çilenti'nin bu sırada kendisinin de COVID-19'a yakalanarak yaşamını yitirdiği iddiasına Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.