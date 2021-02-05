Osman Güdü kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

KRT TV’de ‘Kent ve Yaşam’ programını hazırlayıp sunan Osman Güdü, araştırılan bir kişidir. Hayatı merak edilen Güdü hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

OSMAN GÜDÜ KİMDİR?

Osman Güdü, 1955 yılında Düzce'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Güdü, sivil toplum örgütlerinde görev almıştır. Çeşitli gazetelerde yazılar yazmakta ve televizyon programlarında yer almaktadır. Ayrıca Güdü İnşaat'ın sahibidir. Öte yandan KRT TV’de ‘Kent ve Yaşam’ programını hazırlayıp sunmaktadır.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1955 yılında Düzce'de dünyaya gelen Osman Güdü, 65 yaşındadır.