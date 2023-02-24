Osman Hadzikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Hadzikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Osman Hadzikic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Osman Hadzikic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Osman Hadzikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Hadzikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Osman Hadzikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Hadzikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osman Hadzikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osman Hadzikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osman Hadzikic 12 Mart 1996 tarihinde Klosterneuburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Osman Hadžikić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osman Hadzikic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Osman Hadzikic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Osman Hadzikic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Osman Hadzikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osman Hadzikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Osman Hadzikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osman Hadzikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2005 yılında FK Austria Wien

1 Ekim 2005 yılında Schwechat Alt.

1 Mart 2010 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2011 yılında A. Vienna Res.

1 Ocak 2014 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2019 yılında FC Zürich

18 Ocak 2020 yılında Inter Zapresic

31 Temmuz 2020 yılında FC Zürich

22 Ağustos 2020 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2023 yılında Velez Mostar

Osman Hadzikic kimdir

Osman Hadzikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osman Hadzikic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Schwechat ab Mai 2004, Austria Wien

Osman Hadzikic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Osman Hadzikic nereli

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