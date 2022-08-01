Osman Müftüoğlu yeni Covid-19 varyantlarına karşı uyardı! Riskli alanlarda maske takmaya dikkat edilip hatırlatma dozları mutlaka yaptırılmalı!

Son günlerde tüm Dünya'da tekrardan artış gösteren Covid-19 vakaları uzmanları endişelendirmeye başladı. Alınan tedbirlerin kaldırılması ve yaz mevsiminin gelmesi ile hastaneye yatışlarda ve vaka sayılarında yaşanan artışlar sonra Hürriyet gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler sonrası bazı değerlendirmelerde bulundu.

YENİ VARYANTLARIN BULAŞMASI DAHA HIZLI

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık veriler sonrası hastalığın artışının doğru olduğunu ifade eden Müftüoğlu "Tekrar hatırlatıyor ve uyarıyoruz: Virüsün eski gücünü kaybettiği doğrudur. Vaka sayılarındaki artışa rağmen -çok şükür- hastaneye yatış, yoğun bakıma alınma ve insan kaybı rakamlarımız eskisi kadar korkutucu ve üzücü değildir. Ama ne olursa olsun son varyantların “BA.4 ve BA.5” bulaşma hızı ve kabiliyeti dikkate alındığında rehavete kapılmamamız gerekmektedir." şeklinde bir açıklamada bulundu.

HATIRLATMA DOZU AŞILARI MUTLAKA YAPTIRILMALI

Riskli alanlarda mesafeye dikkat ederek maske kullanımına devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, hatırlatma dozu gelenlerin de mutlaka aşı olmaları gerektiği uyarısında bulunan Müftüoğlu "Lütfen dikkatli olmaya, korunma önlemlerini gerektiğinde mutlaka kullanmaya devam edelim. Eğer riskli grupta isek son yaptırdığınız aşının veya geçirdiğiniz COVID-19 enfeksiyonunun üzerinden 4-5 aydan daha uzun bir zaman dilimi geçmiş ise hatırlatma dozu aşılarımızı mutlaka yaptıralım." dedi.