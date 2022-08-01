Osman Müftüoğlu yeni Covid-19 varyantlarına karşı uyardı! Riskli alanlarda maske takmaya dikkat edilip hatırlatma dozları mutlaka yaptırılmalı!

Hürriyet Gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu bugün ki yazısında artan Covid-19 vakaları ile ilgili bir yazı kaleme alarak uyarılarda bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Osman Müftüoğlu yeni Covid-19 varyantlarına karşı uyardı! Riskli alanlarda maske takmaya dikkat edilip hatırlatma dozları mutlaka yaptırılmalı!

Son günlerde tüm Dünya'da tekrardan artış gösteren Covid-19 vakaları uzmanları endişelendirmeye başladı. Alınan tedbirlerin kaldırılması ve yaz mevsiminin gelmesi ile hastaneye yatışlarda ve vaka sayılarında yaşanan artışlar sonra Hürriyet gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler sonrası bazı değerlendirmelerde bulundu.

Osman Müftüoğlu yeni Covid-19 varyantlarına karşı uyardı! Riskli alanlarda maske takmaya dikkat edilip hatırlatma dozları mutlaka yaptırılmalı!

YENİ VARYANTLARIN BULAŞMASI DAHA HIZLI

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık veriler sonrası hastalığın artışının doğru olduğunu ifade eden Müftüoğlu "Tekrar hatırlatıyor ve uyarıyoruz: Virüsün eski gücünü kaybettiği doğrudur. Vaka sayılarındaki artışa rağmen -çok şükür- hastaneye yatış, yoğun bakıma alınma ve insan kaybı rakamlarımız eskisi kadar korkutucu ve üzücü değildir. Ama ne olursa olsun son varyantların “BA.4 ve BA.5” bulaşma hızı ve kabiliyeti dikkate alındığında rehavete kapılmamamız gerekmektedir." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Osman Müftüoğlu yeni Covid-19 varyantlarına karşı uyardı! Riskli alanlarda maske takmaya dikkat edilip hatırlatma dozları mutlaka yaptırılmalı!

HATIRLATMA DOZU AŞILARI MUTLAKA YAPTIRILMALI

Riskli alanlarda mesafeye dikkat ederek maske kullanımına devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, hatırlatma dozu gelenlerin de mutlaka aşı olmaları gerektiği uyarısında bulunan Müftüoğlu "Lütfen dikkatli olmaya, korunma önlemlerini gerektiğinde mutlaka kullanmaya devam edelim. Eğer riskli grupta isek son yaptırdığınız aşının veya geçirdiğiniz COVID-19 enfeksiyonunun üzerinden 4-5 aydan daha uzun bir zaman dilimi geçmiş ise hatırlatma dozu aşılarımızı mutlaka yaptıralım." dedi.

Osman Müftüoğlu yeni Covid-19 varyantlarına karşı uyardı! Riskli alanlarda maske takmaya dikkat edilip hatırlatma dozları mutlaka yaptırılmalı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Faydası inanılmaz derecede çok! Cilde buz ile masaj yapmak olağanüstü sonuçlara neden oluyor!
Faydası inanılmaz derecede çok! Cilde buz ile masaj yapmak olağanüstü sonuçlara neden oluyor!
Halk arasında cinlerin kına yaktığın söyleniyordu! Ellerde kına benzeri lekelerin sebebi meğer bambaşka bir şeymiş!
Halk arasında cinlerin kına yaktığın söyleniyordu! Ellerde kına benzeri lekelerin sebebi meğer bambaşka bir şeymiş!
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
İçimin ferahlaması kilo kaybetmemle mümkün olur diyenler! Bu tarifler hem içinizi ferahlatacak hem de kilo vermenizi sağlayacak!
İçimin ferahlaması kilo kaybetmemle mümkün olur diyenler! Bu tarifler hem içinizi ferahlatacak hem de kilo vermenizi sağlayacak!
İnsafsızlığın bu kadarı! Engelli vatandaş 1 lira uğruna servise alınmadı!
İnsafsızlığın bu kadarı! Engelli vatandaş 1 lira uğruna servise alınmadı!
Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!
Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"
Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"
Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!
CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!
Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"
Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"